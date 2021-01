Une paire de chaussures de football aux motifs Arméniens atteint un montant record de 40 300 dollars à la vente aux enchères au profit du Fonds Arménien

Une paire de chaussures de football de la ligue supérieure de football des Etats-Unis (NFL) peintes aux motifs arméniens et qui fut mise aux enchères fut vendue à 40 300 dollars. La totalité de la somme sera transférée au Fonds Arménien. Une œuvre humanitaire à l’initiative de la NFL et qui a trouvé ainsi un écho très favorable. Cette vente en ligne d’une paire de chaussure de la NFL est une vente-record selon les organisateurs. L’engouement du public étant exceptionnel pour ces chaussures se football aux motifs Arméniens a indiqué Berdj Nadjarian le concepteur de cette vente qui est le directeur administratif de l’équipe de New England Patriots.

Krikor Amirzayan