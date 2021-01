La route Goris-Kapan est contrôlée par les forces arméniennes garde-frontière ainsi que la portion frontalière entre Vorotan et Davit Bek dans la région du Syunik

La situation aux frontières de l’Arménie le 11 janvier ainsi qu’au matin du 12 janvier est calme a indiqué le ministère arménien de la Défense. « Selon les informations du Service de Sécurité nationale d’Arménie aucun incident ne fut enregistré au cours de la dernière journée et les forces arméniennes contrôlent la portion frontalière de route entre Vorotan et Davit Bek sur la route Goris-Kapan » a indiqué le ministère de la Défense. « Nos forces garde-frontière contrôlent la situation sur tout le long de la frontière » a indiqué le ministère arménien de la Défense en évoquant la situation à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans cette région du Syunik au sud de l’Arménie.

Krikor Amirzayan