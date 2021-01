Le président chypriote prêt à discuter pour débloquer les négociations

Le président chypriote Nicos Anastasiades a indiqué lundi à l’émissaire des Nations unies pour Chypre être prêt à participer à une conférence informelle avec le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie pour débloquer les négociations sur une réunification de l’île, selon des responsables. Les dernières négociations officielles entre Chypriotes-grecs et Chypriotes-turcs menées sous l’égide de l’ONU ont échoué en juillet 2017. La Turquie, la Grèce et le Royaume-Uni —« garants » de l’indépendance de Chypre depuis 1960— en faisaient déjà partie. Chypre est divisée depuis l’invasion en 1974 du tiers nord par l’armée (...)