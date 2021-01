Le président Poutine se dit satisfait du sommet Pachinian-Aliev à Moscou

Le président russe Vladimir Poutine a désigné les pourparlers entre le président d’ Azerbaïdjan Ilham Aliyev et le premier ministre arménien Nikol Pachinian, qu’il avait réunis à Moscou le lundi 11 janvier pour discuter du respect des accords conclus le 9 novembre sous son égide relatifs au règlement de la situation au Haut-Karabagh, comme importants et utiles. “Je considère la rencontre d’aujourd’hui comme extremement importante et utile, dans la mesure où nous avons pu parvenir à un accord et signer une déclaration commune sur l’évolution de la situation dans la région”, a déclaré le président russe à l’issue des pourparlers. Il a précisé qu’il avait en vue des mesures concretes visant à développer les relations économiques et les projets d’infrastructures. Le président russe a ajouté qu’à cet effet, “un groupe de travail allait être créé, qui sera dirigé par les vice-premiers ministres des trois gouvernements – Azerbaïdjan, Arménie et Russie”. V. Poutine a précisé que dans un proche-avenir, les vice-premiers ministres de ces gouvernements allaient créer des cous-groupes de travail, présenter des plans concrets pour le développement des infrastructures de transport et l’économie de la région. “Je suis convaincu que la mise en œuvre de ces accords profitera tant au peuple de l’Azerbaïddjan qu’à celui de l’Arménie, et qu’elle profitera aussi sans nul doute à la région entière, et répondra donc aussi aux iontérêts de la Federation russe”, a souligné le chef du Kremlin. “L’accent doit être mis sur l’ouverture de liens économiques, commerciaux et de transport dans la region”, a déclaré V. Poutine en commençant son discours lundi au Kremlin. V.Poutinr a aussi exprimé sa satisfaction concernant la mise en œuvre en cours des termes de l’accord du 9 novembre, même si la question du retour des prisonniers arméniens achoppe toujours du côté azéri, ainsi que celle de l’échange des corps des soldats tués au combat. “Pour la Russie, il est vital d’avoir des alliés et des relations de bon voisinage, qui rapporcheront nos pays et nos peuples. C’est pourquoi nous sommes sincèrement affectés et concernés par le sort des populations et c’est pourquoi nous avons suivi de très près le conflit armé qui a embrasé la région”, a ajouté V. Poutine en poursuivant : “Les opérations militaires de grande envergure, hélas, ont provoqué de nombreuses pertes en vies humaines, exacerbé les tensions dans la situation déjà difficile du Caucase et accru le risque de propagation du terrorisme”. “Nous avons été en constant contact, avons cherché ensemble des solutions de compromis, après quoi une déclaration trilaterale a pu voir le jour le 9 novembre, que nous avons signée ensemble ». “Aujourd’hui, nous pouvons dire avec satisfaction que l’accord trilateral est en voie de réalisation », a ajouté V. Poutine. “Maintenant, il importe de souligner les prochaines étapes dans les directions clé d’un règlement telles que prévues dans la déclaration commune du 9 novembre dernier”, a poursuivi le président russe en précisant : « Je parle ici des questions relatives aux activités du contingent russe des forces de paix, à la clarification des lignes de demarcation, au règlement des problèmes humanitaires, à la protection des sites du patrimoine culturel’. V. Poutine a indiqué que la Russie continuait de discuter des efforts déployés dans la zone du conflit avec les coprésident américain et français du Groupe de Minsk de l’OSCE. “En vue de maintenir le cessez-le-feu, les forces de paix russes ont été déployé à la requête de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan. Maintenant, la situation dans la région est calme. Grâce à la mediation russe, les échanges de prisonniers et de dépouilles de soldats se mettent en place, à ajouté V. Poutine en soulignant : “Bien sûr, l’Arménie est intéressée par la possibilité du transport du frêt arménien via le territoire de l’Azerbaïdjan vers la Federation russe et la République islamique d’Iran et vice versa. Nous sommes interessés par la possibilité du transport du frêt arménien par la route ou la voie ferrée vers la Federation russe, de même pour la République islamique d’Iran—surtout par voir ferrée. Dans ce contexte, l’Arménie, naturellement, est prête à assurer un axe de transport entre la partie orientale de l’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhitchévan”, avait indiqué la porte-parole de N.Pachinian, Mane Gevorgyan jeudi dernier, et les compte rendus du sommet de lundi à Moscou n’ont ni confirmé ni infirmé ces propos.

En écho à V .Poutine, MM. Aliev et Pachinian ont souligné dans une conférence de presse commune à Moscou à l’issue de leur rencontre les avantages que pourraient tirer les peuples de la région d’une ouverture de leurs frontières au trafic. Mais N.Pachinian avait fait comprendre en amont dsu sommet avec Aliev, que l’ouverture d’un corridor de transport dans le sud de l’Arménie reliant le Nakhitchevan au reste de l’Arménie, tel que prevue par la declaration du 9 novembre, restait conditionnée à la liberation par Bakou de dizaines d’Arméniens toujours prisonniers de l’Azerbaïdjan et aux facilités qu’accorderait le pouvoir azéri aux operations de recherche des soldats et civils arméniens portés disparus durant la guerre de six-semaines. “Malheureusement, nous n’avons pas pu aujourd’hui régler la question des prisonniers de guerre”, a déclaré N. Pachinian devant la presse à l’issue des pourparlers. Nuançant le bilan globalement positif dressé par V.Poutine, il a indiqué que Bakou ne se conformait toujours pas à un autre des termes de l’accord de cessez-le-feu, qui prévoit l’échange de tous les prisonniers de guerre et civils détyenus par les parties en confliting. “J’espère que nous parviendrons à trouver une solution concrete très bientôt”, a ajouté N.Pachinian, en appelant à rester prudent, les parties en conflit étant toujours en désaccord sur de “nombreuses questions”, dont la principale, le statut du Karabagh, a-t-il rappelé.