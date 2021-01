La déclaration des dirigeants arménien et azéri dans le texte

Deux mois presque jour pour jour après les avoir réunis à Moscou pour leur arracher un accord de cessez-le-feu mettant un terme à 44 jours d’une guerre qui avait mené les forces azéries victorieuses aux portes de Stepanakert, le président russe a à nouveau réuni le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le premier ministre arménien Nikol Pachinian dans la capitale russe, en vue de définir les modalités techniques de la déclaration du 9 novembre, qui est globalement respecté depuis. A l’issue de leur rencontre à Moscou, V. Poutine, I.Aliyev et N. Pachinyan ont signé une autre déclaration lundi 11 janvier, Le site du Kremlin a publié le texte de cette déclaration, dont nous donnons la traduction ci-après :

« Nous, Président de la République d’Azerbaïdjan I. H. Aliyev, Premier ministre de la République d’Arménie N. V. Pashinian et Président de la Fédération russe V. V. Poutine déclarons ce qui suit :

1. En ordre de mettre en œuvre le paragraphe 9 de la Déclaration du 9 novembre 2020 concernant le déblocage de tous les axes économiques et de transport dans la région, nous approuvons la proposition du Président de la Federation russe V.V. Poutine relative à l’établissement d’un Groupe de travail tripartite sous la présidence commune des vice-premiers ministres de la République d’Azerbaïdjan et de la République d’Arménie et du vice-premier ministre de la Federation russe.

2. Le Groupe de travail tiendra sa première réunion d’ici le 30 janvier 2021, sur la base des conclusions de laquelle il établira une liste des principaux axes de travail dégagés par la mise en œuvre du point 9 de la Déclaration, en accordant la priorité aux communications ferroviaires et routières, et définira aussi d’autres domaines comme convenu entre la République d’Azerbaïdjan, la République d’Arménie et la Federation russe, désignées comme les Parties.

3. En ordre de définir les principales directions d’action, les co-présidents du Groupe de travail approuveront la composition de sous-groupes d’experts dans ces différents domaines, composés de représentants des autorités compétentes et organisations des Parties. Les sous-groupes d’experts, dans un délai d’un mois après la réunion du Groupe de travail, présenteront une liste de projets dotées des justificatifs des ressources et actions nécessaires pour leur mise en œuvre, en vue de leur approbaion au plus haut niveau par les Parties.

4. Le Groupe de travail, le 1er mars 2021, soumettra pour approbation au plus haut niveau pas les Parties une liste et un programme pour la mise en œuvre de mesures incluant la restoration et la construction de nouvelles infrastructures de transport nécessaires à l’organisation, le fonctionnement et la sécurité du trafic international transitant par la République d’ Azerbaïdjan et la République d’Arménie, ainsi que les activités de transport de la République d’Azerbaïdjan et de la République d’Arménie, qui nécessitent le passage par les territoires de la République d’Azerbaïdjan et la République d’Arménie.