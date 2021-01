Les Arméniens des Pays-Bas soutiennent les écoles d’Arménie et de la République d’Artsakh

En coopération avec l’administration universitaire de la ville d’Amstelvin, Tavros Aslanyan, un arménien des Pays-Bas, a acquis du mobilier scolaire et 300 ordinateurs pour plus de 1700 élèves afin de soutenir les écoles d’Arménie et d’Artsakh, rapporte le Haut-Commissariat aux affaires de la diaspora .

Un groupe de jeunes des Pays-Bas a également rejoint l’initiative. Ils ont également couvert les frais de transport.