La disposition relative à l’échange de prisonniers de guerre n’est pas pleinement mise en œuvre affirme le Premier Ministre arménien

« Malheureusement, le conflit du Karabakh reste non résolu » a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan à la presse après une réunion avec les présidents russe et azerbaïdjanais à Moscou.

« Nous avons réussi à mettre fin aux hostilités, mais un certain nombre de problèmes doivent encore être résolus », a déclaré Nikol Pashinyan.

Selon lui, l’une de ces questions est le statut du Haut-Karabakh, et l’Arménie est prête à poursuivre les négociations dans le cadre de la coprésidence du Groupe de l’OSCE à Minsk.

« Malheureusement, nous n’avons pas résolu le problème des prisonniers de guerre aujourd’hui, et c’est le problème le plus sensible et le plus douloureux. Nous avons convenu de poursuivre le travail dans cette direction », a-t-il déclaré.

Le Premier Ministre a noté que le point 8 de la déclaration trilatérale n’était pas pleinement mis en œuvre et a exprimé l’espoir que les parties seraient en mesure de parvenir à une solution concrète dans les plus brefs délais.

Il a noté que la déclaration signée aujourd’hui est très importante, et a ajouté que la mise en œuvre des accords inscrits dans les documents pourrait changer l’image économique de la région.

« Les innovations économiques peuvent conduire à des garanties de sécurité plus fiables, et nous sommes prêts à travailler de manière constructive dans cette direction », a déclaré Nikol Pashinyan.

Malheureusement, a-t-il déclaré, il est impossible de résoudre les problèmes au cours d’une seule réunion et a souligné que les questions humanitaires, y compris l’échange de prisonniers, restent une priorité.