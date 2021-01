Un autre camp modulaire installé au Haut-Karabakh pour les soldats de la paix russes

Le vice-ministre russe de la Défense, le général d’armée Dmitri Boulgakov, a rendu compte de l’installation de 60 personnes dans une nouvelle ville modulaire, construite pour créer des conditions de vie pour le personnel militaire du contingent russe de maintien de la paix au Haut-Karabagh.



Auparavant, les spécialistes du soutien logistique du Ministère russe de la Défense ont construit dès que possible deux camps modulaires à Stepanakert et dans la colonie de Getavan.



Les camps modulaires en blocs sont des objets autonomes qui sont équipés de tous les composants nécessaires aux systèmes de survie (alimentation électrique, chauffage autonome, salles de bains, alimentation en eau, assainissement). Les lieux de résidence sont équipés de meubles (lit, armoire, cuisine, tables, chaises, cabine de douche), ainsi que d’appareils ménagers (cuisinière électrique, réfrigérateur, lave-linge, micro-ondes, télévision, climatisation, chaudière).



Sur le territoire de chaque ville, il y a une salle de sport, des bains publics, un centre médical, un séchoir, une salle de nettoyage des vêtements, une salle de loisirs, un bureau, un cellier, une cantine et une épicerie.