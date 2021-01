Les unités de génie des forces russes de maintien de la paix au Haut-Karabagh poursuivent leurs travaux de déminage

Les spécialistes du Centre international d’actions antimines du Ministère russe de la Défense poursuivent leurs travaux de déminage du territoire du Haut-Karabagh.



Au cours du déminage et du nettoyage des banlieues de Stepanakert, les militaires russes utilisent des complexes robotiques modernes « URAN-6 », qui permettent d’assurer la sécurité des militaires lors de travaux explosifs et de maintenir un taux élevé de nettoyage du terrain dans toutes les conditions météorologiques.



Depuis le 23 novembre 2020, au cours de l’opération, les unités de génie des forces russes de maintien de la paix ont nettoyé près de 479.2 hectares de territoire, environ 182.8 km de routes, 710 bâtiments, dont 22 objets socialement importants, et plus de 23 000 objets explosifs ont été neutralisés.



Les objets explosifs découverts et les munitions non explosées sont transportés et détruits sur le polygone spécialement équipé. Les munitions qui ne peuvent être évacuées en toute sécurité sont détruites sur place avec les mesures de sécurité nécessaires.