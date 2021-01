Les questions d’ouverture des frontières seront réglées par les vice-premiers ministres

Les gouvernements arménien, russe et azerbaïdjanais mettront en place un groupe de travail dirigée par leurs vice-premiers ministres pour traiter de l’ouverture des frontières actuellement fermées dans la région et du déblocage des communications économiques, commerciales et de transport - l’un des termes de l’armistice du 9 novembre 2020 au Haut-Karabakh.

« Le déblocage des communications économiques, commerciales et de transport et l’ouverture des frontières méritent une attention particulière », a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans son discours d’ouverture des pourparlers trilatéraux avec les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais à Moscou. « Il est prévu que ces questions soient traitées par un groupe de travail trilatéral présidé par les vice-premiers ministres arménien, russe et azerbaïdjanais. »

ARMENPRESS.