La rencontre de Pashinyan, Aliev et Poutine a commencé à Moscou

La rencontre entre le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a débuté au Kremlin, rapporte l’agence RIA Novosti.

Selon un communiqué de presse publié plus tôt par l’administration Pashinyan, la réunion est de nature économique et concerne l’ouverture des communications régionales et la mise en œuvre d’envois internationaux de marchandises.

ARMENPRESS.