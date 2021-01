14 autres corps de soldats Arméniens tombés au combat retrouvés

Les recherches de corps de soldats Arméniens tués dans les zones de combats au Haut-Karabagh et qui se trouvent désormais dans la partie azérie, se poursuivent. Le 9 janvier en direction de Zangelan (Kovsakan en arménien) 14 corps de soldats Arméniens ont été trouvés a indiqué Hounan Tadevosyan le représentant de communication du Service de secours de la République de l’Artsakh. Il a déclaré que les recherches se poursuivront dimanche et lundi en direction de Hadrout, Kovsakan (Zangelan), Martouni, Mekhakavan (Djabrayil) et Vorotan (Koubatli).

« A Hadrout deux équipes travailleront, l’une pour rechercher les corps des soldats morts, l’autre pour rechercher ceux qui sont vivants et restent caches.Jusqu’à présent, un total de 1211 corps de militaires et de civils ont été retrouvés à la suite des opérations de recherche » a indiqué H. Tadevosyan. Selon certaines informations, des soldats Arméniens pourraient encore rester en vie, cachés dans les forêts de l’Artsakh occupées par l’Azerbaïdjan.

ARMENPRESS