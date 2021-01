Plus d’une douzaine d’ours protégés par le Livre rouge se sont réfugiés au Wildlife Rescue Center en Arménie

Les ours du Wildlife Rescue Center (WRC) en Arménie ont été capturés pour diverses raisons, dont celles de la perte de leurs capacités naturelles en devenant dépendants de la « gentillesse » humaine. Beaucoup de ces ours sont maintenant dans le WRC, dont la mission principale est d’assurer une vie meilleure à ces animaux et de les ramener dans la nature sauvage si possible.

Les gardiens des ours du Centre s’occupent toujours des ours sauvés de différentes régions et de propriétés privées d’Arménie. Les spécialistes traitent tous les ours sauvés dans le cadre du programme de sauvetage des ours en étudiant les besoins de chaque ours, les traits de caractère ainsi que leurs capacités physiques. Les spécialistes de la WRC choisissent un régime alimentaire adapté à chaque animal.

À ce jour, une vingtaine d’ours restent toujours captifs dans des propriétés privées en Arménie. Les animaux ayant besoin de l’aide des professionnels.

Plus d’une douzaine d’ours du Livre Rouge, sauvés de conditions de vie difficile dans les propriétés privées d’Arménie sont aujourd’hui abrités au Centre de sauvetage de la faune où le programme de sauvegarde dans le cadre du programme Great Bear Rescue qui fait partie de la Wildlife and Cultural Heritage Preservation Foundation (FPWC) et de l’Organisation internationale pour la protection des animaux (IAR).

Krikor Amirzayan