Texte intégral de la déclaration conjointe des dirigeants arméniens, azerbaïdjanais et russes

Les présidents russe et azerbaïdjanais Vladimir Poutine et Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ont signé une déclaration à l’issue de leur rencontre à Moscou lundi, a indiqué le site Internet du Kremlin. Il a publié le texte intégral de la déclaration. Voici sa traduction non officielle.

Nous, Président de la République d’Azerbaïdjan IH Aliev, Premier Ministre de la République d’Arménie NV Pachinian et Président de la Fédération de Russie VV Poutine déclarons ce qui suit :

1. Afin de mettre en œuvre une partie du point 9 de la déclaration du 9 novembre 2020 concernant le déblocage de toutes les routes économiques et de transport dans la région, nous soutenons la proposition du président de la Fédération de Russie VV Poutine sur la création d’un tripartite Groupe de travail sous la coprésidence des Vice-Premiers Ministres de la République d’Azerbaïdjan et de la République d’Arménie et Vice-Premier Ministre de la Fédération de Russie.

2. Le Groupe de travail tiendra la première réunion jusqu’au 30 janvier 2021, sur la base des résultats de laquelle il dressera une liste des principaux domaines de travail découlant de la mise en œuvre du point 9 de la Déclaration, définissant les communications ferroviaires et routières comme priorités et déterminera également d’autres domaines comme convenu entre la République d’Azerbaïdjan, la République d’Arménie et la Fédération de Russie, ci-après dénommées les Parties.

3. Afin de mettre en œuvre les grandes orientations d’activité, les coprésidents du Groupe de travail approuveront la composition des sous-groupes d’experts dans ces domaines, composés de fonctionnaires des autorités compétentes et des organisations des Parties. Les sous-groupes d’experts présenteront, dans un délai d’un mois après la réunion du Groupe de travail, une liste de projets avec justification des ressources et activités nécessaires à leur mise en œuvre et à leur approbation au plus haut niveau par les Parties.

4. Le Groupe de travail, d’ici le 1er mars 2021, soumettra pour approbation au plus haut niveau par les Parties une liste et un calendrier de mise en œuvre des mesures impliquant la remise en état et la construction de nouvelles infrastructures de transport nécessaires à l’organisation, à la mise en œuvre et la sécurité du trafic international effectué à travers la République d’Azerbaïdjan et la République d’Arménie, ainsi que les transports effectués par la République d’Azerbaïdjan et la République d’Arménie, qui nécessitent de traverser les territoires de la République d’Azerbaïdjan et de la République d’Arménie. "