Nikol Pachinian rencontre en tête-à-tête Vladimir Poutine à Moscou à l’issue de la réunion tripartite

Après la réunion entre les dirigeants de l’Arménie, de la Russie et de l’Azerbaïdjan à Moscou cet après-midi, actuellement le Premier ministre arménien Nikol Pachinian rencontre en tête-à-tête, le président russe Vladimir Poutine. Information communiquée par Mané Gevorgyan la porte-parole du Premier ministre arménien.

Au sujet de la rencontre avec Vladimir Poutine et Ilham Aliev, Nikol Pachinian a confié « Je suis très heureux que nous ayons des résultats avec ces discussions. Et ce n’est pas moins important. La mise en œuvre de nos accords peut changer l’image de notre région et apporter un potentiel d’investissement ».

Nous ne savons pas pour l’heure le contenu des discussions entre Poutine et Pachinian. Peut-être quelques informations filtreront à l’issue de la rencontre.

Krikor Amirzayan