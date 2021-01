Selon Nikol Pachinian, l’application des accords signés aujourd’hui à Moscou peut changer l’économie de la région du Sud-Caucase

Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien a commenté la déclaration conjointe signée aujourd’hui 11 janvier à Moscou entre les dirigeants de la Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, liée à l’évolution de la situation économique régionale. Nikol Pachinian a affirmé que la mise en œuvre des accords conclus dans cette déclaration peut changer l’économie de la région et conduire à développer la sécurité entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le Premier ministre arménien a affirmé « Nous sommes prêts à travailler de manière constructive dans cette direction. Je pense qu’il n’est pas possible de régler toutes les questions en une seule séance, j’espère que nous avancerons. Actuellement, la question principale reste la question humanitaire, en particulier, l’échange de prisonniers, qui est envisagé dans notre déclaration conjointe du 9 novembre ».

Donc aucune discussion sur le statut du Haut-Karabagh pourtant prioritaire pour la sécurité de la population arménienne de l’Artsakh…Poutine désire débuter par l’économie et les échanges, pour déminer la situation et donner confiance aux partenaires. Un pari risqué.

Krikor Amirzayan