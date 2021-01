Ankara dépêche son ministre des Affaires étrangères à Bruxelles

Bruxelles, 11 jan 2021 (AFP) - Le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu est attendu le 21 janvier à Bruxelles pour tenter d’apaiser les tensions avec l’Union européenne qui prépare des sanctions contre les activités « agressives » d’Ankara en Méditerranée, a annoncé lundi le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Le déplacement de M. Cavusoglu fait suite à un entretien téléphonique dimanche entre le président Turc Recep Tayyip Erdogan et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

L’UE souhaite une relation constructive avec la Turquie sur la base d’une coopération et veut engager la désescalade des tensions avec Ankara, a assuré la Commission européenne.

« La Turquie a voulu tourner une page dans ses relations avec l’UE, mais le président Erdogan a noté qu’en raison des caprices de certains Etats membres et des problèmes artificiels qu’ils créent, cela n’a pas été possible en 2020 », a déclaré la présidence turque dans le compte rendu de l’entretien avec Mme von der Leyen publié sur twitter.

« Nous ne partageons pas cette évaluation », a réagi lundi Eric Mamer, le

porte-parole de la Commission européenne.

"Les éléments d’irritation (avec la Turquie) s’étendent à toute l’Union

européenne", a-t-il affirmé.

Les dirigeants de l’Union européenne réunis en sommet à Bruxelles le 11

décembre sont parvenus à surmonter leurs divergences pour sanctionner les

actions « illégales et agressives » de la Turquie en Méditerranée.

« Nous avons décidé des sanctions individuelles » contre des personnes

impliquées dans les activités de recherche et les forages dans les eaux de

Chypre et « elles seront mise en œuvre dans les prochaines semaines », avait

annoncé le président français Emmanuel Macron à la fin de la réunion.

"Les travaux sont en cours et la décision sera prise avec l’agrément de

tous les Etats membres", a indiqué le porte-parole de Josep Borrell.

L’unanimité des Etats membres est requise sur les noms des personnes et les

entreprises visées par les sanctions européennes.

Ils seront inscrits sur la liste noire établie en novembre 2019 pour

sanctionner les activités de forage de la Turquie dans les eaux de Chypre.

Elle compte déjà deux responsables de la Turkish Petroleum Corporation (TPAO), interdits de visas et dont les avoirs dans l’UE ont été gelés.