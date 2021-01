Poutine réunit les dirigeants d’Arménie et d’Azerbaïdjan

MOSCOU (Reuters - par Tom Balmforth et Vladimir Soldatkin) - Le président russe Vladimir Poutine a réuni lundi le Premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais pour la première fois depuis le conflit armé de l’automne entre leurs deux pays au sujet de la région du Haut-Karabakh, pour tenter de prévenir une remise en cause de l’accord de cessez-le-feu.

Une dépêche dans sa version française (par Marc Angrand) à lire ici : https://www.boursorama.com/bourse/actualites/poutine-reunit-les-dirigeants-d-armenie-et-d-azerbaidjan-d750f865beb119c1097ded5994b0ea1e