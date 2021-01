Retrouvez les grands classiques du regretté artiste arménien Charles Aznavour dans un livre musical interactif, à chanter à votre enfant !

Avec les puces sonores, faites découvrir aux plus jeunes le meilleur de la chanson française et partagez avec eux un moment privilégié tout en douceur.

Dans ce produit consacré à Charles Aznavour, on peut écouter : Les comédiens, Emmenez-moi, Je m’voyais déjà, La bohème et For me formidable. Un concept interactif pour l’enfant dès 1 an, qui s’amuse à chercher la puce et appuie dessus pour lancer la musique tout seul. Chaque chanson est accompagnée d’une illustration amusante et pleine de couleurs de Mélanie Grandgirard pour développer curiosité et imagination. Une belle façon de sensibiliser son enfant aux titres de l’artiste dès 1 an.

Dans la même collection, on peut également faire découvrir Les incollables à son enfant, avec un agenda d’un mot par jour et ses définitions illustrées. Le tout dans un format chevalet malin et ludique à poser sur son bureau, pour améliorer ses compétences en vocabulaire, lecture et orthographe. Une belle idée pour faire découvrir le français et l’histoire dès le plus jeune âge.

Mon premier Aznavour, Illustré par Mélanie Grandgirard, éditions Playbac, 10,95 €.

Un mot par jour, Les incollables, éditions Playbac, 13,90 €.