Poutine a évoqué avec Nikol Pachinian et Ilham Aliev, les questions d’ouverture des frontières qui seront réglées par les vice-premiers ministres

La rencontre à Moscou entre Nikol Pachinian, Vladimir Poutine et Ilham Aliev ont débuté aujourd’hui 11 janvier. Quelques éléments sont ressortis de cette rencontre. Les gouvernements arménien, russe et azéri mettront en place un groupe de travail dirigée par leurs vice-Premiers ministres pour traiter de l’ouverture des frontières actuellement fermées dans la région et du déblocage des communications économiques, commerciales et de transport. L’un des éléments du cessez-le-feu du 9 novembre 2020 au Haut-Karabagh.

« Le déblocage des communications économiques, commerciales et de transport et l’ouverture des frontières méritent une attention particulière » a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans son discours d’ouverture des pourparlers trilatéraux avec les dirigeants arménien et azéri. « Il est prévu que ces questions soient traitées par un groupe de travail trilatéral présidé par les vice-premiers ministres arménien, russe et azéri » a indiqué Vladimir Poutine. A noter qu’en début de rencontre Nikol Pachinian et Ilham Aliev ne se sont pas serrés la main…un signe qui ne trompe pas. La crise continue, malgré les apparences…

Krikor Amirzayan