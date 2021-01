L’influent milliardaire Bidzina Ivanichvili dit quitter la politique

Tbilissi, 11 jan 2021 (AFP) - Le milliardaire Bidzina Ivanichvili,

considéré comme l’homme le plus influent de Géorgie, a annoncé lundi son

intention de quitter la tête du parti au pouvoir et de se retirer de la vie

politique de ce pays du Caucase.

"Je considère que ma mission a été accomplie. J’ai pris la décision de me

retirer finalement de la politique et de céder les rênes du pouvoir", a

indiqué M. Ivanichvili, âgé de 64 ans, dans un communiqué.

"Je quitte le poste de président du parti (du Rêve géorgien) ainsi que le

parti lui-même pour retourner à ma vie privé, comme avant 2011", a-t-il

ajouté, disant vouloir favoriser l’arrivée d’une nouvelle génération "de

jeunes gens" au devant de la scène politique.

Cette annonce intervient quelques mois après des élections législatives

remportées de justesse par le Rêve géorgien en octobre. La totalité des partis

d’opposition, qui s’étaient présentés unis, avaient dénoncé des fraudes et

boycotté en décembre la première séance du nouveau Parlement.

L’opposition a organisé des manifestations de protestation et appelé à des

élections anticipées, demande rejetée par le Rêve géorgien qui dément toutes

les accusations de fraude. Les observateurs internationaux avaient, eux,

estimé que l’élection avait respecté « les libertés fondamentales » mais était

« loin d’être irréprochable ».

Au pouvoir depuis 2012, le Rêve géorgien a vu sa popularité s’effriter sur

fond de stagnation économique et d’accusations d’atteintes à la démocratie

dans cette ex-république soviétique qui souhaite se rapprocher de l’Occident.

Bidzina Ivanichvili, l’homme le plus riche de Géorgie, a été Premier

ministre pendant un peu plus d’un an après l’arrivée au pouvoir du Rêve

géorgien, qu’il avait fondé. Il a quitté son poste en novembre 2013, prenant

la tête du parti, mais les observateurs considèrent qu’il continue de tirer

les ficelles du pays.

Ses détracteurs l’accusent d’avoir exercé des pressions sur ses adversaires

et de favoriser la corruption.