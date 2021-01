Direct en russe : entretien Poutine, Aliev et Pachinian sur le Karabakh

L’Agence Tass retransmet en direct les entretiens entre les Présidents Poutine, Aliev et le Premier ministre Pachinian sur la situation du Karabakh. Vladimir Poutine rend compte des résultats de cette réunion.

Les Présidents de la Russie et de l’Azerbaïdjan et le Premier Ministre arménien se sont réunis à Moscou pour discuter de la mise en œuvre de l’accord trilatéral sur le Haut-Karabakh et des nouvelles mesures à prendre pour résoudre les problèmes de la région.

Il s’agit de la première conversation en face à face du président de la Russie avec des collègues étrangers cette année et de la première rencontre personnelle entre Ilham Aliyev et Nikol Pashinyan après la fin des hostilités dans la zone du conflit du Karabakh.

Les pourparlers ont été organisés à la suggestion de Vladimir Poutine.

Des pourparlers séparés sont également prévus entre le président russe et les dirigeants de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie.