Au village de Nrnadzor dans la région du Syunik au sud de l’Arménie 200 hectares de terres agricoles sont non-utilisées pour des questions administratives et judiciaires

Arman Tatoyan le représentant des Droits de l’homme en Arménie poursuit sa visite de travail de trois jours dans la région du Syunik au sud de l’Arménie. Dimanche au village de Nrnadzor, les villageois ont indiqué qu’en raison de plusieurs procédures administratives et judiciaires, 200 hectares de terres agricoles ne pouvaient être exploités. Arman Tatoyan a promis de voir le dossier et débloquer cette situation. Il a également interrogé les villageois de ces villages frontaliers sur leur sécurité et les moyens mis en œuvre pour assurer leur sécurité. Arman Tatoyan a également rencontré le maire de Meghri et les soldats des forces arméniennes qui assurent la sécurité de la frontière arméno-azérie.

Krikor Amirzayan