Messe à Sainte-Gayané d’Etchmiadzine pour les soldats Arméniens prisonniers ou disparus en Artsakh

Comme toutes les églises d’Arménie, de l’Artsakh et de la diaspora, dimanche 10 janvier le Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine a procédé à l’église Sainte-Gayané d’Etchmiadzine, une sainte-messe dédiée aux prisonniers de guerre Arméniens et les disparus.

Une prière pour le retour dans leurs foyers des soldats prisonniers. La fin de la messe, le Catholicos Karékine II a fait une prière spécialement pour cette occasion et prit la parole pour s’adresser aux fidèles.

Il a demandé au peuple arménien de « ne jamais perdre la foi car Dieu nous a donné son amour par le Saint Esprit ». Il a émis l’espoir que les prisonniers de guerre ou soldats disparus reviennent dans leur famille. Un message d’espoir.

Krikor Amirzayan