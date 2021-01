14 corps de soldats Arméniens tués trouvés en direction de Kovsakan au Haut-Karabagh samedi

Les recherches de corps de soldats Arméniens tués dans les zones de combats au Haut-Karabagh (Artsakh) et qui se trouvent désormais dans la partie azérie, se poursuivent. Le 9 janvier en direction de Zangelan (Kovsakan en arménien) 14 corps de soldats Arméniens furent trouvés a indiqué Hounan Tadevosyan le représentant de communication du Service de secours de la République de l’Artsakh. Il a déclaré que les recherches se poursuivront dimanche et lundi en direction de Hadrout, Kovsakan (Zangelan), Martouni, Mekhakavan (Djabrayil) et Vorotan (Koubatli).

« A Hadrout deux équipes travailleront, l’une pour rechercher les corps des soldats morts, l’autre pour rechercher ceux qui sont vivants et restent cachés » a indiqué H. Tadevosyan. Selon certaines informations, des soldats Arméniens pourraient encore rester en vie, cachés dans les forêts de l’Artsakh occupées par l’Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan