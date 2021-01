AS

L’ AS Roma a évité la défaite dans le match contre l’Inter. Mkhitaryan est l’auteur d’une passe décisive

Lors de la 17e journée du championnat italien de football , l’AS Roma a accueilli l’Inter Milan à domicile.

Les joueurs de football de l’équipe de la capitale ont ouvert le score du premier match du match qui s’est tenu au stade olympique de Rome. Recevant une passe d’Henrikh Mkhitaryan, Pellegrini a marqué à la 17e minute. En seconde période, cependant, Inter a non seulement rétabli l’équilibre du score, mais est également passé devant. Skirinari a d’abord marqué le but, puis Hakim. Cependant, à l’approche de la fin du match l’AS Roma a pu éviter la défaite grâce à un but de Mancini.

Le score final est AS Roma - Inter - 2 : 2.

Henrikh Mkhitaryan de l’équipe nationale arménienne de football faisait partie de la formation de départ de l’AS Roma et a participé à tout le match.

Après cette journée l’AS Roma est le troisième du Championnat avec 34 points. L’Inter Milan est le deuxième avec 37 points, et le leader est le Milan AC avec 40 points.