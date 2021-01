Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont eu un entretien téléphonique au sujet du Haut-Karabagh

Le président français Emmanuel Macron et son homologue russe ont eu ce dimanche une conversation téléphonique au sujet du Haut-Karabagh (Artsakh). Un entretien qui était dans le cadre de la coordination des actions des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont discuté des certains éléments de la réunion trilatérale entre les présidents de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie qui se déroulera demain lundi 11 janvier à Moscou. Vladimir Poutine a également répondu à Emmanuel Macron sur la situation du cessez-le-feu au Haut-Karabagh depuis la signature de l’accord de l’arrêt des hostilités signé le 9 novembre dernier. Les deux hommes ont insisté sur la nécessité de la paix et de la sécurité des habitants de l’Artsakh qui sont sous la protection des forces russes chargées du maintien de la paix.

Krikor Amirzayan