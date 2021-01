Des camions venant en Arménie et traversant la région de Marneouli en Géorgie auraient été attaqués, silence de Tbilissi

Le ministère de l’Intérieur de Géorgie reste encore silencieux sur les informations qui ont circulé hier dans les médias arméniens qui évoquaient des attaques sur les camions arméniens qui traversaient la région de Marneouli au sud-est de la Géorgie, frontalière de l’Arménie. Une région géorgienne où les Azéris forment une importante minorité. Ce sont ces derniers qui auraient attaqué des camions qui avaient pris la direction de l’Arménie. L’information a été relayée par le site akhaltskha.net. Le ministère géorgien de l’Intérieur a néanmoins affirmé qu’il n’avait pas eu écho d’informations sur ces faits. Pourtant plus tôt, plusieurs sites arméniens évoquaient des coups de feu contre les camions rentrant en Arménie et que les sociétés de transports avaient été averties des incidents, leur demandant d’utiliser le point de contrôle douanier de Bavra entre la Géorgie et l’Arménie, située à l’ouest.

Krikor Amirzayan