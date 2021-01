Deux morts dans le choc frontal entre deux véhicules sur la route entre Vedi et Osketap dans la région d’Ararat (Arménie)

Hier dimanche 10 janvier à 3h43 du matin les secouristes de la région de l’Ararat (Arménie) recevaient un appel d’urgence. Un accident frontal entre deux véhicules venait de se produire sur la route reliant Vedi à Osketap. Les pompiers arrivés aussitôt sur place ont constaté la mort des deux conducteurs des deux véhicules, une Mercedez-Benz C conduite par Vrej G. né en 1980 et une Opel Astra conduite par Sevak S. né en 1992. Par ailleurs dans l’Opel Astra, les pompiers secouraient deux blessés, Norik (né en 1990) et Davit Saroyan (né en 1999). Tous deux ont été conduits au Centre médical de Vedi.

Krikor Amirzayan