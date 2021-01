Grand concert en ligne pour les familles d’Artsakh

Une nouvelle fois, des artistes musiciens en solidarité avec les familles meurtries par la guerre en Artsakh se mobilisent pour un concert caritatif 2.0, ce samedi 23 janvier 2021 à 20h30.

Après les concerts organisés par André Manoukian et ses amis à Alfortville et celui produit par Amnésie Internationale sous le vocable « Children of Artsakh », Marseille crée à nouveau l’événement.



C’est à l’appel du marseillais Jean-Jacques Bedikian, compositeur et musicien et de son ensemble Nara, composé du violoniste virtuose, Alexandre Shirinyan et du célèbre multi-instrumentiste Levon Khozian, que plusieurs grands noms de la scène musicale ont répondu présents pour ce concert instrumental haut en couleurs.

Parmi ces artistes, figurent en haut de l’affiche, Vincent Beer- Demander, Nicolas Baronnier, Jean-Marc Regoli, Pierre Nentwig, Philip Sanders, Laetitia Schiavo et Camille Charles.

Le concert live sera construit autour des œuvres de Bach, Komitas, Sayat Nova, Jean -Claude Petit, compositeur de la musique du film Mayrig réalisée par Henri Verneuil, Michel Legrand, Gershwin et de Jean-Jacques Bedikian.

Éclectique et grand public, alliant la musique Classique, Arménienne traditionnelle, Jazzy et reprenant des musiques de grands films populaires, cette programmation enchantera un public mélomane amateur de belles sonorités.



La recette de la billetterie de ce « bœuf » du cœur, sera distribuée en intégralité sur place en Artsakh, à des familles déjà recensées, qui ont perdue un membre lors de la guerre ou grièvement blessé.

Baptisée « Roses Rouges » cette belle opération caritative est mise en œuvre et en musique par Jean-Jacques Bedikian, l’Ensemble Nara, l’association Artsakh Jeunesse et Culture Arménienne.

Ce programme bénéficie du soutien d’associations bénévoles en Artsakh reconnues pour le sérieux de leur travail, assure Jean-Jacques Bedikian qui respecte un cahier des charges strictes.

Au prix de 15€ pour obtenir le lien d’accès vidéo et suivre l’événement, le public pourra faire des dons supplémentaires au fil des notes de musiques sur des standards que les artistes interprèteront musique au cœur.

Alain Sarkissian