Les médias ont rendu compte de la réunion trilatérale Poutine-Pachinyan-Aliyev prévue le 11 janvier à Moscou, au cours de laquelle un certain accord sera signé. Ils disent que le ministère de la Justice a déjà reçu un projet d’accord, mais le ministre de la Justice a déclaré qu’il n’avait rien reçu.

Il n’y a pas encore de confirmation officielle de la réunion trilatérale, mais l’actuel Premier ministre d’Arménie est déjà « isolé », comme l’a dit son attaché de presse. Poutine est dans le bunker depuis longtemps, et selon le « protocole » de Kreplev, avant de le rencontrer, quiconque doit passer par la quarantaine la plus stricte et être contrôlé par les médecins du Kremlin. Je me demande si Aliyev était « auto-isolé ? »

Quel accord devrait être signé à Moscou ? Ce sera peut-être un document garantissant une déclaration trilatérale, étant donné que Poutine et Aliyev ont annoncé la fin du conflit du Karabakh et ont qualifié la déclaration trilatérale de règlement. Dans le même temps, l’accord probable couvrira un plus large éventail de questions.

Moscou et Bakou sont clairement pressés, ce qui est associé à l’achèvement du transfert de pouvoir aux États-Unis et à l’activation probable des coprésidents occidentaux du groupe de Minsk de l’OSCE : la France et les États-Unis ont déjà fait des déclarations sur la déclaration trilatérale les 9 ou 10 novembre. À propos de la collusion russo-turque séparée, les États-Unis et la France ont posé des questions à Moscou concernant le statut de l’Artsakh, le retour des personnes déplacées et la désoccupation.

Nous avons évoqué à plusieurs reprises les tentatives de Moscou et de Bakou pour niveler le groupe de Minsk ou au moins limiter sa zone d’influence. La signature probable du traité de Moscou pourrait viser à résoudre ce problème afin de légitimer la déclaration adoptée sous la contrainte.

La prochaine étape du durcissement de la RP russe anti-arménienne est la preuve que l’Arménie est obligée de prendre de nouvelles décisions. En même temps, la propagande anti-arménienne a un « avantage » intéressant - elle révèle traîtreusement les plans de la Russie par rapport à l’Arménie, peu importe à quel point ils essaient de tourner les flèches.

Moscou et Bakou dépendent désormais de la signature d’Erevan : l’actuel Premier ministre soit vérifie les plans criminels contre l’Arménie dans l’espoir de conserver le pouvoir, soit choisit les intérêts de l’Arménie.

Lragir