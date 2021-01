La Turquie est-elle en train de changer de politique étrangère avec une saveur pan-turquiste ?

Ankara semble réfléchir à une révision de la politique étrangère favorable aux États-Unis pour contrer l’Iran et la Russie dans les régions du Caucase et de la mer Noire, mais un tel changement ne sera pas sans risques géopolitiques ailleurs.

Dans un message assez inhabituel sur son site Web la semaine dernière, le ministère turc de la Défense a publié des images et des images d’une réunion que les ministres de la Défense et des Affaires étrangères du pays ont eue avec des représentants de deux minorités turques - les Turcs Ahiska et les Gagaouzes - lors de leur visite en Ukraine. Tenir des réunions avec les minorités turques à l’étranger et les faire connaître n’est guère courant pour les ministres de la Défense turcs, comme le savent les observateurs de longue date d’Ankara. Ces contacts incombaient principalement à la Présidence des Turcs de l’étranger et des communautés apparentées, une branche du ministère de la Culture et du Tourisme, dans le cadre de la projection de puissance douce plutôt que de la défense et de la sécurité.

L’intérêt d’Ankara pour ses parents ethniques à l’étranger s’est nettement renforcé depuis la recrudescence du conflit du Haut-Karabakh entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie à la fin septembre. L’aide militaire de la Turquie à l’Azerbaïdjan, avec laquelle elle entretient des liens politiques et ethniques étroits, a aidé l’armée azérie à reprendre certains des territoires occupés par les forces arméniennes depuis le début des années 90. En Turquie, la guerre de six semaines a détourné l’attention du public vers le Caucase du Sud du Moyen-Orient, où les opérations militaires turques en Syrie et en Libye avaient dominé l’agenda extérieur du pays au cours des dernières années.

Les médias publics et pro-gouvernementaux, en particulier, ont salué l’accord de cessez-le-feu négocié par la Russie comme une victoire à la fois pour l’Azerbaïdjan et la Turquie. Un centre conjoint turco-russe chargé de surveiller la trêve a été décrit comme « le retour des soldats turcs en Azerbaïdjan après 102 ans » et la réouverture prévue des voies de transport dans la région comme l’acquisition par la Turquie d’une porte d’entrée stratégique vers les républiques turques d’Asie centrale. .

Le 10 décembre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a assisté à un défilé militaire de célébration à Bakou, où son discours comprenait des vers d’un poète nationaliste azéri qui a déclenché une dispute diplomatique avec l’Iran. Pour certains observateurs turcs, le discours d’Erdogan a résonné comme le signal d’un changement dans la politique étrangère d’Ankara.

Bien que les versets controversés appartenaient au folklore anonyme, ils avaient inspiré un poème de 1960 déplorant la partition de l’Azerbaïdjan entre l’Iran et la Russie au XIXe siècle par le poète azéri Bahtiyar Vahapzade, un ardent partisan du mouvement pan-turquiste, qui prône l’unification culturelle et politique de tous les peuples turcs dans le monde. Vahapzade a été stigmatisé comme un « nationaliste » à cause du poème et expulsé de son poste de professeur d’université dans ce qui était alors la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan.

La dispute avec Téhéran s’est apaisée, car Ankara semblait avoir mal interprété le poème comme une référence à l’occupation arménienne des terres azéries. Néanmoins, l’accent mis par Erdogan sur des liens plus solides avec l’Azerbaïdjan a renforcé l’anticipation selon laquelle l’orientation de sa politique étrangère passera de plus en plus du monde arabe au Caucase, aux bassins de la mer Noire et de la Caspienne et à l’Asie centrale. Les efforts pour revigorer les liens, y compris la coopération militaire et sécuritaire avec les républiques turques d’Asie centrale - qu’Ankara a négligées pendant un certain temps - ne devraient pas être une surprise.

Dicter le changement est la realpolitik de la politique étrangère et intérieure.

Dans le contexte régional, le gouvernement d’Erdogan s’est retrouvé sans véritables alliés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, à l’exception du Qatar, malgré sa revendication de leadership dans le monde musulman. Chez nous, le déclin politique du Parti de la justice et du développement (AKP) d’Erdogan en a fait l’otage de son allié, le Parti du mouvement nationaliste (MHP), qui promeut le nationalisme turc et des liens plus étroits avec l’Azerbaïdjan et le reste du Monde turc. Pour préserver sa forte emprise sur le pouvoir, Erdogan doit soutenir l’alliance, il est donc peu probable qu’il s’oppose à ce que sa base électorale devienne plus nationaliste au milieu d’une orientation pan-turquiste en politique étrangère et de sentiments populistes, d’extrême droite et nationalistes croissants dans la politique intérieure. L’AKP et le MHP ont cherché à séduire le Bon parti (Iyi parti), une autre formation nationaliste, à leur alliance, qui est une autre dynamique nourrissant la tournure pan-turque de la politique étrangère.

Il est difficile de déterminer si cette nouvelle tendance est transitoire ou durable, étant donné les retournements rapides du bilan de politique étrangère d’Erdogan. Pourtant, à en juger par les écrits d’érudits proches du gouvernement, Ankara semble en passe d’entrer dans la nouvelle année avec une perspective pan-turquiste au détriment de la colère de Moscou et de Téhéran.

Selon Burhanettin Duran, le chef d’un groupe de réflexion pro-gouvernemental, Téhéran est « profondément mécontent » de l’influence régionale croissante d’Ankara et s’inquiète de la perspective de changer les allégeances dans la région après le changement de garde à Washington.

« Dans ce nouveau chapitre, le grand jeu entre les puissances régionales impliquera la Turquie, l’Iran et Israël - le premier ayant le dessus. L’élite iranienne doit maintenant mettre de côté sa fierté nationaliste et ses espoirs exagérés, et se concentrer sur la nouvelle géopolitique de la région », a écrit Duran dans un article du 17 décembre dans le journal Sabah.

Apparemment, les préparatifs d’Ankara pour une Maison Blanche Joe Biden impliquent des plans de réajustement de la politique étrangère avec une saveur pan-turquiste qui viserait à isoler l’Iran et à contenir la Russie dans les régions de la mer Noire et du Caucase avec le soutien d’Israël. De tels objectifs, semble penser Ankara, toucheront une corde sensible avec l’administration Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier.

Pourtant, un tel changement entraînerait un risque accru de déconnexion géopolitique entre les postures de la Turquie au nord et au sud. Pour contrebalancer la Russie et isoler l’Iran au nord, c’est-à-dire la mer Noire et le Caucase, la Turquie devrait s’appuyer sur le bloc de sécurité occidental, impliquer l’OTAN, améliorer les relations avec l’Ukraine et Israël et, surtout, rétablir les liens avec Washington sous l’administration Biden.

Au sud, cependant, la Turquie a besoin d’une coopération continue de la Russie et de l’Iran pour contrebalancer les États-Unis et l’Europe dans le conflit syrien et la rivalité énergétique en Méditerranée orientale.

Une telle déconnexion géopolitique pose un dilemme difficile qui mettra inévitablement à rude épreuve les capacités d’Ankara l’année prochaine.

Metin Gurcan

Al-Monitor