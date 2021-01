Arman Tatoyan : Des cartes en ligne montrent des parties de l’aéroport de Kapan, où sont stationnées les forces azerbaïdjanaises, en tant que territoire arménien

Le défenseur arménien des droits humains Arman Tatoyan et son personnel ont inspecté les zones de la piste et du bâtiment administratif de l’aéroport de Kapan, à proximité immédiate du déploiement des forces azerbaïdjanaises.

Des études montrent que non seulement l’aéroport de Kapan, mais aussi le trafic sur l’autoroute Kapan-Erevan (M2) et un certain nombre de zones résidentielles de la ville de Kapan sont en danger, a déclaré le Médiateur dans un message sur Facebook.



« Lors de la visite de l’aéroport de Kapan et de plusieurs villages, la carte Google et plusieurs autres cartes en ligne ont montré des résultats différents. Dans certains cas, la route de Kapan au village de Chakaten, ainsi que la route de l’aéroport de Kapan, et les sections de l’aéroport de Kapan où sont stationnées les forces azerbaïdjanaises, ont été présentées comme faisant partie du territoire de la République d’Arménie », a déclaré le Défenseur des droits humains. .

« Les visites du défenseur des droits de l’homme à Kapan et dans les villages environnants montrent qu’en raison des approches utilisées jusqu’à présent, et en particulier de l’application mécanique du système de positionnement global (GPS) ou de Google Maps, constituent une menace sérieuse pour le droit à la vie et à la sécurité des frontaliers, leur inviolabilité physique ou mentale et autres droits d’importance vitale garantis par la Constitution de la République d’Arménie. La sécurité des frontières de l’État arménien est menacée », a déclaré le Bureau du Médiateur.

« En particulier, avec l’application mécanique de ce principe, divers tronçons de la route de Kapan à Chakaten et d’autres villages sont passés sous contrôle azerbaïdjanais, ce qui a mis le mouvement des civils en danger réel. Dans le même temps, il faut tenir compte du fait que cette route est absolument nécessaire pour la sécurité des villages de Chakaten, Shikahogh, Srashen, Nerkin Hand, Tsav et les droits vitaux des habitants », a déclaré le Bureau.