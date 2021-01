Les approches mécaniques de la délimitation des frontiers arméno-azérie est contraire aux droits selon le Médiateur d’Arménie

Arman Tatoyan le défenseur des Droits de l’homme en Arménie s’est rendu vendredi dans la région de Syunik en compagnie de quelques membres de son organisation pour une visite de travail de trois jours. Le groupe visitera lors de cette tournée, les villes et villages de Goris, Chournoukh, Vorotan, Kapan et Meghri.

Sur sa page Facebook, Arman Tatoyan a écrit : Aujourd’hui, les visites de Goris, Vorota et Shurnukh confirment qu’à la suite de l’utilisation mécanique du système de détermination globale (GPS) ou Google map (Google map), des menaces mécaniques ont été créées pour la droite et la sécurité des résidents de la frontière arménienne, physiques et mentaux immunité et autres droits de la vie pour ceux garantis internationalement et par la constitution de notre pays. La sécurité des frontières de l’État de la RA est en danger.

Plus précisément, avec l’utilisation mécanique de ce principe, ils ont sous contrôle azéri, par exemple Goris, Vorotan et Shurnukh et d’autres colonies, qui ont mis les civils en danger.

Outre le fait que les droits des gens ont été violés et privés de leurs biens, il y a aussi un état incertain, qui crée à son tour une atmosphère d’alarme et d’anxiété chez les civils.

La vie et la santé des colonies de frontière arméniennes, leur sécurité physique et leur intolérance mentale sont également menacées directement parce qu’il s’avère, par exemple, dans le cas de Shurnukh, le village a été divisé en parties ′′ Azerbaïdjan ′′ et ′′ Arménien ′′ et comme base pour diviser dans cette communauté La route interétatique. Mais la question est, d’un côté de la route, dans la partie ′′ arménienne ′′ y compris les endroits où les enfants sont utilisés pour jouer civils, et immédiatement de l’autre côté des forces armées azerbaïdjanaises.

En outre, lors de la visite du personnel du Défenseur des droits de l’homme, plusieurs versions de cartes Google ont montré des résultats différents, y compris dans plusieurs cas représentant le village de Shurnukh sur le territoire de la République d’Arménie.

