L’Arménie condamne fermement les poursuites pénales contre les prisonniers de guerre Arméniens

Le Ministère des affaires étrangères de l’Arménie a publié une déclaration sur les violations de la déclaration trilatérale et du droit international humanitaire par l’Azerbaïdjan.

« Nous condamnons fermement l’ouverture de poursuites contre les prisonniers de guerre arméniens par l’Azerbaïdjan, comme l’a déclaré le ministre des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan. Ces actions des autorités azerbaïdjanaises constituent une violation flagrante du droit international humanitaire. Au cours de l’agression turco-azerbaïdjanaise de 44 jours contre l’Artsakh, la partie azerbaïdjanaise a violé de manière extensive et systématique le droit international en commettant des crimes de guerre. Ces crimes de guerre n’ont pas de délai de prescription et les auteurs devraient en être tenus pour responsables.

La demande de libération et le retour des prisonniers de guerre sont clairement inscrits dans la déclaration du 9 novembre et la poursuite des prisonniers de guerre après l’adaptation de la déclaration trilatérale est une violation flagrante des dispositions du document.

Il convient de noter que les militaires arméniens ont été capturés à la suite de la violation d’une autre disposition de la déclaration trilatérale : l’Azerbaïdjan a lancé des opérations militaires en direction des villages de Khtsaberd et Hin Tagher dans la région de la Hadrout de la République d’Artsakh un mois après l’établissement du cessez-le-feu. En particulier, la partie azerbaïdjanaise a annoncé la poursuite des prisonniers de guerre environ un mois après la capture de militaires arméniens, ce qui démontre que l’Azerbaïdjan utilise des prisonniers de guerre arméniens comme otages pour faire avancer son programme politique.

Les violations répétées et délibérées de la déclaration trilatérale par l’Azerbaïdjan menacent gravement la pleine mise en œuvre de la déclaration et créent de nouveaux problèmes pour la sécurité et la paix régionales. »