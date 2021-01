L’évêque Bagrat Galstanyan : si des territoires du Tavouch devaient être transférés à l’ennemi, nous prendrons nos armes et irons défendre le front

L’évêque de l’Eglise arménienne pour le diocèse de la région du Tavouch, Bagrat Galstanyan, un personnage très médiatisé notamment au sein de l’armée arménienne qu’il côtoie régulièrement sur les fronts au Tavouch (nord-est de l’Arménie) a exprimé ses craintes. Craintes sur le passage de certains villages arméniens frontaliers de la région du Tavouch à l’Azerbaïdjan.

« Le gouverneur de la région de Tavouch s’est exprimé pour dire qu’aucun village ne serait transféré à l’ennemi. Mais ces informations n’ont pas été réalisées par les plus hautes instances du gouvernement arménien qui n’a pas démenti les rumeurs des transferts de villages frontaliers » a indiqué l’évêque Bagrat Galstanyan. Il s’étonne du silence des autorités arméniennes. Le représentant de l’Eglise arménienne pour le diocèse de Tavouch affirme que « s’il s’avère que des terres et des villages du Tavouch devaient être cédés à l’ennemi, nous savons de façon claire que notre place serait dans les tranchées du front ». Les religieux prendraient ainsi les armes pour défendre la patrie arménienne et ne transmettre aucun territoire.

Krikor Amirzayan