Mevlüt Cavusoglu le chef de la diplomatie turque envisage une normalisation des relations entre la Turquie et l’Arménie

Selon le journal Hurriyet, Mevlüt Cavusoglu le ministre turc des Affaires étrangères a indiqué qu’il avait espoir que dans les accords entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous le parrainage de la Russie, l’Arménie allait respecter les engagements et n’allait pas rompre le cessez-le-feu. Le chef de la diplomatie turque aurait également affirmé -selon Hurriyet- que suite à ces accords sur le Haut-Karabagh, la Turquie pourrait normaliser ses relations avec l’Arménie. « L’Arménie et les citoyens Arméniens auront tout à gagner de cette normalisation » a confié Mevlüt Cavusoglu.

Krikor Amirzayan