Ara Abrahamyan à Nikol Pachinian : la communauté arménienne de Russie attend votre démission et pas votre visite à Moscou

L’homme d’affaire Ara Abrahamyan président de l’Union des Arméniens de Russie par un post sur facebook s’est exprimé contre la visite du Premier ministre arménien Nikol Pachinian à Moscou.

« Monsieur Pachinian, la communauté arménienne de Russie attend votre démission et non votre visite à Moscou » a écrit Ara Abrahamyan. « En avril 2018 lorsque vous avez usurpé la crédulité sincère de notre peuple, vous avez tout fait pour arriver au fauteuil de Premier ministre, nous, l’Union des Arméniens de Russie avons organisé avec la communauté arménienne une table ronde avec les représentants de cette communauté et avons indiqué notre inquiétude face à votre venue au pouvoir. Presque trois ans après avec le pouvoir illimité que le peuple vous a donné, malheureusement, vous n’avez rien fait afin de tourner notre vision vers l’évolution en direction du bien » écrit Ara Abarhamyan et de s’interroger « pourquoi et avec quoi vous partez maintenant en Russie ? Quesque vous allez y signer ? Et autour de quoi vous allez trouver un accord ? ».

Ara Abrahamyan déclare son inquiétude au nom de l’Union des Arméniens de Russie quant aux actions du Premier ministre arménien.

Krikor Amirzayan