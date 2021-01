Soutiens l’UGA Ardziv

L’EUGA ARDZIV est un club bientôt centenaire, qui a été créé en 1924 par les premiers réfugiés arméniens arrivés à Marseille au début des années 20.

Si depuis il a toujours su conserver l’attachement à ses racines, il ne s’en est pas moins ouvert aux autres dans un ensemble harmonieux.

Le club comporte plus de 400 licenciés répartis en plusieurs sections (football, basketball, randonnée et scoutisme). La section football est la plus importante avec 350 licenciés.

Trois mots résument la politique du club : plaisir, progression et convivialité.

Plaisir de pratiquer, progression des joueurs, partage d’instants de convivialité en marge des activités sportives.

Un accent particulier sera mis pour les années qui viennent sur la formation des jeunes grâce à la mise en place d’un encadrement technique, à temps complet, constitué d’entraineurs ayant déjà eu en charge des centres de formation de clubs pros.

Dans notre association, chacun doit être au service de l’autre pour respecter la devise du club : « Elève toi et élève les autres ».

