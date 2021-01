Le deuxième avion d’aide humanitaire de la Grèce à l’Arménie est arrivé à Erévan

Le deuxième vol de l’aide humanitaire de la Grèce à l’Arménie est arrivé à Erévan samedi a indiqué le gouvernement arménien. Un avion chargé de produits de première nécessité, pour soins médicaux et des vêtements pour les familles de l’Artsakh qui ont souffert de la guerre.

Le vol humanitaire fut réalisé par la Croix Bleue Arménienne de Grèce, la Croix d’ide arménienne et la Hay Oknoutyan Mioutioun (l’association d’Aide Arménienne). Ainsi grâce au gouvernement grec et de l’Ambassade d’Arménie à Athènes.

Krikor Amirzayan

