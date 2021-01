L’Eglise Arménienne peut contribuer à réduire la mortalité de la Covid19

La République d’Arménie et la nation arménienne sont au bord de la crise humanitaire, si ce n’est déjà le cas.

En pleine pandémie, les Arméniens ont été contraints de se défendre au cœur d’une guerre effroyable.

Des milliers de vies ont été perdues ainsi qu’une large partie de l’Artsakh, dont une centaine de milliers de civils a été forcée d’abandonner son foyer et fuir vers l’Arménie.

Celle-ci connaît aujourd’hui des heurts au sein de sa population, dont nous craignons qu’ils ne dégénèrent en guerre civile.

Une deuxième vague de Covid19 a désormais frappé l’Arménie.

Il n’y a pas assez de lits, pas assez de matériel et pas assez d’oxygène. Les chiffres oscillent quotidiennement entre 20 et 40 morts dues à la Covid19 ; au dernier décompte, le nombre s’approche de 2500, et l’on prévoit qu’il pourrait s’élever à une centaines, voire plusieurs milliers de décès supplémentaires.

Suite aux pertes consécutives à la guerre et celles liées à la Covid19, dans les églises de toute l’Arménie, des hommes et des femmes, parents, enfants et grands-parents prient et cherchent le réconfort. Bientôt, les familles et les amis vont rassembler leurs dernières forces pour se réunir pour les fêtes.

Les funérailles et les repas regroupant les proches pour faire leur deuil seront un facteur déterminant à la propagation de la Covid19 et se commuteront en une condamnation à mort pour beaucoup.

Nous, soussignés, prestataires de soins de santé du monde entier, demandons que l’Église se joigne à nous pour contribuer à sauver des vies arméniennes.

Nous demandons que l’Église utilise son influence et sa respectabilité pour aider à changer le cours de la pandémie en Arménie et à atténuer la douleur de la nation arménienne en exigeant que des mesures sanitaires strictes soient mises en place dans les églises et tous les services connexes : l’utilisation de masques, la distanciation sociale, le lavage des mains à l’entrée et l’élimination de toute pratique impliquant le partage de matériel, aliments, hosties, vin, tasses, livres ou assiettes.

Nous demandons instamment à l’Église d’imposer aux membres du clergé de renforcer ces mesures, et d’encourager les fidèles à pratiquer les mesures sanitaires à tout moment - également en dehors des activités liées au culte - y compris en réduisant la fréquence des services religieux et le nombre de participants pour tous les types de rassemblements, en particulier pendant les vacances.

À l’heure où chaque Arménien consacre toutes ses forces à protéger Dadivank, Tsitsernavank, Katarovank et autres, nous exhortons l’Église à user de sa puissance et à s’unir aux professionnels de santé afin d’aider à protéger le peuple arménien.

Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովուրդը գտնվում են հումանիտար ճգնաժամի եզրին, եթե չասենք, որ արդեն իսկ գտնվում է այդ վիճակում։ Մոլեգնող համավարակի պայմաններում մենք ստիպված եղանք ինքնապաշտպանվել՝ հայտնվելով մի զարհուրելի պատերազմի մեջ։ Կորցրեցինք հազարավոր կյանքեր, Արցախի տարածքի մեծ մասը, իսկ մոտ 100,000 մարդ հարկադրված եղավ լքել սեփական տները եւ տեղափոխվել Հայաստան։ Հայաստանը ներկայում ապրում է հսկայական հասարակական ցնցումներ, եւ բոլորս ունենք այն վախը, որ դրանք կարող են ընթանալ ավելի վատթար ճանապարհով։

Հայաստանում թափ է հավաքում Քովիդի համավարակի երկրորդ ալիքը։ Մահճակալները եւ բժշկական միջոցները չեն բավարարում, եւ չկա բավարար չափով թթվածին։ Կորոնավիրուսի պատճառով մենք շարունակում ենք ամեն օր կորցնել 20-40 նոր կյանք. վերջին հաշվարկների համաձայն՝ մահերի թիվը գրեթե հասել է 2500-ի, եւ կանխատեսվում է, որ այդ թիվը կավելանա հարյուրներով, եթե ոչ հազարներով։

Կորուստների ու մահվան մեջտեղում՝ Հայաստանի ամբողջ տարածքով սփռված եկեղեցիներում տղամարդիկ եւ կանայք, ծնողներ, երեխաներ, պապիկներ եւ տատիկներ աղոթում են ու սփոփում միմյանց։ Շուտով ընտանիքներն ու ընկերները կժողովեն իրենց վերջին ուժերը՝ տոները միասին անցկացնելու համար։ Հուղարկավորության արարողությունները, որոնց մարդիկ կմասնակցեն՝ սգալու, եւ ուտելիքի սեղանները, որոնց շուրջ կհավաքվեն սիրելիները, կնպաստեն համավարակի տարածմանը եւ շատերի համար կդառնան մահապատիժ։

Մենք՝ ներքոստորագրյալ աշխարհասփյուռ բուժաշխատողներս, խնդրում ենք, որ Եկեղեցին միանա մեզ՝ օգնելու հայերի կյանքերը փրկելու գործին։ Խնդրում ենք, որ Եկեղեցին օգտագործի իր հսկայական ազդեցությունն ու այն մեծ հարգանքը, որ վայելում է, եւ օգնի շրջել համավարակի ընթացքը Հայաստանում ու մեղմել հայ ժողովրդի ցավը՝ պահանջելով, որ եկեղեցիներում եւ առնչվող բոլոր ծառայությունների ընթացքում կիրառվեն վարակվելու ռիսկի նվազեցման միջոցներ. դիմակների կրում, սոցիալական հեռավորության պահպանում, մուտքի մոտ ձեռքերի ախտահանում, ինչպես նաեւ ցանկացած այնպիսի իրավիճակի բացառում, երբ անհրաժեշտ կլինի համատեղ օգտագործել որեւէ բաժակ, գիրք կամ ափսե։ Մենք Եկեղեցուն կոչ ենք անում հոգեւորականներին խնդրել՝ հետեւողական լինել նշված միջոցառումների իրականացման հարցում եւ Եկեղեցու սպասավորներին խրախուսել՝ ապահովության միջոցներ կիրառել ամբողջ ընթացքում, այլ ոչ թե միայն եկեղեցուն առնչվող գործողությունների ընթացքում։ Սա կարող է ներառել այցերի հաճախականության նվազեցում եւ խմբերի չափերի փոքրացում՝ բոլոր տեսակի հավաքույթների դեպքում, հատկապես ամանորի օրերին։

Մի այնպիսի ժամանակ, երբ յուրաքանչյուր հայաստանցի օգտագործում է իր ուժերի վերջին պաշարները՝ օգնելու Դադիվանքի, Ծիծեռնակավանքի, Կատարո վանքի եւ այլ եկեղեցիների պաշտպանությանը, մենք Եկեղեցուն կոչ ենք անում օգտագործել իր ուժը եւ միավորել ջանքերը հայ բուժաշխատողների հետ՝ պաշտպանելու Հայաստանի բնակչությանը։

Dr. Lorky Libaridian

Dr. Ara Babloyan

Dr. Gevorg Yaghjyan

Dr. Vicken Sepilian

Dr. Samuel Badalian

Dr. Shant Shekherdimian

Dr. Kim Hekimian

Dr. Hrachuhi Ghazaryan

Dr. Frieda Jordan

Dr. John Bilezikian

Dr. Carolann Najarian

et 150 médecins

The petition can also be found here https://www.ipetitions.com/petition/a-call-to-the-armenian-church in English and Armenian, with French, Spanish, Russian and Portuguese translations at the bottom