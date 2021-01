Discours d’Ara Toranian au nom du CCAF à la manifestation kurde

Le CCAF s’associe à l’appel à manifester du CDK-F samedi 9 janvier à 14h Paris-Gare du Nord à l’occasion du 7e anniversaire de l’assassinat Sakine Cansiz, Fidan Dogan (Rojbîn) et Leyla Saylemez, froidement exécutées en raison de leur engagement dans le mouvement kurde. L’enquête ouverte sur cet acte odieux a permis de mettre en lumière la responsabilité du MIT, service secret turc, dans son organisation. Mais à ce jour, aucun des commanditaires de cet attentat n’a eu à en répondre devant une cour d’assises.

Le CCAF dénonce cette impuissance de la justice, qui fait le lit du fascisme turc sur le territoire. S’il se félicite de l’interdiction des Loups Gris, décrété à la suite de l’agression contre la communauté arménienne de Décines, il s’inquiète de l’instrumentation par Ankara d’un certain nombre d’associations turques qui constituent le vivier de cet ultranatio-nationalisme turc en France. Cette situation est d’autant plus alarmante qu’elle s’inscrit dans le contexte d’une résurgence du fascisme turc qui après avoir fait des ravages au Rojava ou contre la République du Haut-Karabakh, ne cache pas ses visées sur l’Europe.

Le CCAF appelle les autorités françaises à la plus grande vigilance à l’égard de l’importation sur le territoire national de cette idéologie meurtrière à l’origine du génocide des Arméniens, des massacres successifs perpétrés contre les Kurdes et les minorités, en particulier chrétiennes et assyro-chaldéennes du pays.

Il exprime sa solidarité envers le mouvement kurde cruellement touchée par ce triple assassinat, et sa compassion envers les familles des victimes qui continuent à porter le deuil de ce crime impuni.

Bureau national du CCAF

Le 6 janvier 2021

