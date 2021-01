En Arménie, les dirigeants de 71 grandes sociétés demandent au gouvernement de lever le couvre-feu du confinement suite à l’épidémie du coronavirus

En Arménie les dirigeants de sociétés membres de l’association « Mantachof » qui regroupe plus de 70 sociétés appellent le gouvernement arménien à ne pas prolonger le couvre-feu suite à l’épidémie du coronavirus.

« En raison de la lutte contre le coronavirus et de la guerre en Artsakh, Arménie durant l’année 2020 l’économie a enregistré des pertes énormes avec au minimum 8% de baisse de l’activité économique. La conséquence fut un plus grand nombre de chômeurs, des conflits sociaux, une augmentation de la pauvreté et une baisse de la compétitivité dans les services et les biens » indique l’association « Mantachof » dans un communiqué. Cette dernière estime qu’après 10 mois de coronavirus, le prolongement du confinement pendant 6 mois supplémentaires paralysera l’économie arménienne, le tourisme, la restauration, l’hôtellerie et les évènements. « Aujourd’hui plus que jamais nous sommes dans l’obligation de tout faire pour relancer l’économie au plus tôt » affirme l’association en demandant au gouvernement arménien de ne pas obliger le pays au confinement.

Krikor Amirzayan