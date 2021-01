Hariri reçu par Erdogan lors d’une visite surprise

Le Premier ministre désigné du Liban Saad Hariri a effectué vendredi une visite surprise à Istanbul où il a été reçu par le chef d’Etat turc Recep Tayyip Erdogan, a annoncé la présidence turque. Lors de leur entretien qui a duré deux heures, les deux hommes ont notamment discuté des façons « d’approfondir et de renforcer » les relations entre Ankara et Beyrouth « dans tous les domaines », a indiqué la présidence dans un communiqué. Cette visite intervient alors que M. Hariri s’efforce de constituer un gouvernement an Liban dans un contexte de crises multiples aggravées par la pandémie de nouveau coronavirus et une (...)