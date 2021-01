La politisation des questions relatives aux droits de l’homme est inacceptable selon le Médiateur arménien

Les militaires arméniens capturés et détenus par l’armée azerbaïdjanaise doivent être libérés et renvoyés en Arménie, a déclaré le défenseur arménien des droits humains Arman Tatoyan, ajoutant que « cela doit être fait immédiatement et sans aucune condition préalable ».

Le Médiateur a publié la déclaration qui suit :

2. Il est absolument inadmissible que l’article 8 de la Déclaration tripartite du 10 novembre 2020 ne spécifie pas de date pour l’échange ou le retour des prisonniers de guerre ou d’autres qui sont autrement détenus et maintenus en captivité.

Mais cela ne signifie pas qu’il est permis aux autorités azerbaïdjanaises de continuer à violer les normes internationales relatives aux droits de l’homme et les accords humanitaires. Le retour des prisonniers de guerre est artificiellement retardé ; les chiffres exacts ne sont pas divulgués ; et même des tentatives sont faites pour présenter un nombre plus petit que le nombre réel. Pendant tout ce temps, la torture et le traitement inhumain de ces prisonniers continuent d’avoir lieu, comme en témoigne la publication délibérée de vidéos en attestant ; et la récupération des corps des défunts est contournée.

J’ai déjà déclaré que les études, les plaintes adressées au défenseur des droits humains de l’Arménie, les rapports, ainsi que le Bureau du défenseur confirment que ces actes visent à causer des souffrances mentales aux familles de ceux qui sont encore en captivité, destinés comme moyen de jouer avec les émotions de la société arménienne, et visant à provoquer le soulevement des tensions dans notre pays.

3. Les déclarations des autorités azerbaïdjanaises selon lesquelles il ne s’agit pas de prisonniers de guerre, mais plutôt des terroristes qui ont été arrêtés, violent gravement les processus humanitaires d’après-guerre et les exigences internationales en matière de droits de l’homme. Ces déclarations sont en contradiction directe avec l’exigence de la section 8 de la déclaration trilatérale du 10 novembre 2020.

Ce sont des « prisonniers de guerre » par statut, point final !

De même, toutes ces exigences et cette adhésion doivent également s’appliquer à l’échange des corps des victimes et à la recherche et au sauvetage de ceux qui sont toujours portés disparus.

4. Le Défenseur des droits de l’homme d’Arménie juge absolument condamnable la politisation de cette question humanitaire et des droits de l’homme, et même de relier à distance ces questions de droits de l’homme liées à toute question territoriale, ou d’ailleurs, aux tentatives évidentes des autorités azerbaïdjanaises d’exploiter ces questions à des fins politiques.