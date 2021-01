Nikol Pashynian : L’échange de prisonniers et de corps est une condition préalable au déblocage des infrastructures de transport

Au cours du réunion à laquelle participaient ses conseillers, le Premier ministre Nikol Pashinyan a précisé hier les priorités de la poursuite de la mise en œuvre de la déclaration trilatérale du 10 novembre.

- Mise en œuvre complète du point 8 de la déclaration. En conséquence, il devrait y avoir un échange complet des prisonniers, otages et autres détenus, ainsi que des corps des morts. Il est également important pour nous de mener de vastes opérations de recherche et de sauvetage dans la zone des hostilités.

- Déblocage de toutes les infrastructures économiques et de transport dans la région, ce qui signifie à la fois le transport de marchandises et les communications de transport de l’Arménie à travers le territoire de l’Azerbaïdjan vers la Russie et la République islamique d’Iran, ainsi que le transport de marchandises et les communications de transport par l’Azerbaïdjan à travers le territoire de l’Arménie au Nakhitchevan.

« J’attire à nouveau l’attention sur le fait que dans la déclaration du 10 novembre, il n’y a pas de phrase concernant un « couloir » en relation avec Meghri ou tout territoire de la République d’Arménie », a noté le Premier ministre.

« Le choix des voies de communication de l’Arménie à la Russie et de l’Azerbaïdjan au Nakhitchevan est un sujet de discussion distinct, et une condition préalable importante à son efficacité est l’échange de prisonniers, d’otages, d’autres détenus, des corps de morts, ainsi que des fouilles intensives pour les disparus », a déclaré Nikol Pashinyan.