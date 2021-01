Arman Tatoyan : L’utilisation des GPS et Google pour tracer la frontière arméno-azérie est contraire aux droits des habitants des villages frontaliers

Arman Tatoyan le défenseur des Droits de l’homme en Arménie s’est rendu vendredi dans la région de Syunik (sur de l’Arménie) en compagnie de quelques membres de son organisation pour une visite de travail de trois jours. Le groupe visitera lors de cette tournée, les villes et villages de Goris, Chournoukh, Vorotan, Kapan et Meghri.

Sur sa page Facebook, Arman Tatoyan a écrit :

« Aujourd’hui, les visites de Goris, Vorota et Shurnukh confirment qu’à la suite de l’utilisation mécanique du système de détermination globale (GPS) ou Google map (Google map), des menaces mécaniques ont été créées pour la droite et la sécurité des résidents de la frontière arménienne, physiques et mentaux immunité et autres droits de la vie pour ceux garantis internationalement et par la constitution de notre pays. La sécurité des frontières de l’État de la RA est en danger.

Plus précisément, avec l’utilisation mécanique de ce principe, ils ont sous contrôle azéri, par exemple Goris, Vorotan et Shurnukh et d’autres colonies, qui ont mis les civils en danger.

Les réunions d’aujourd’hui du défenseur des droits de l’homme avec les résidents des colonies de frontière, les discussions avec les organes communautaires confirment que les soldats azérissimes font des provocations. armés apparaissent régulièrement sur les routes près du voisinage immédiat de colonies pacifiques et le font avec un fusil pour terroriser les civils et tout d’abord les femmes et les enfants.

Outre ce qui est mentionné, les habitants du Vorotan et de Shurnukh ont été privés de leur propre propriété, à cause de l’utilisation mécanique de Google map (Google map). Par exemple, les habitants de Votan et de Shurnukh ont simplement été privés de leurs droits de propriété. Les résidents de ces communautés ont également été privés de leur propriété privée. , et la communauté provient de la possibilité d’utiliser des fermes de bétail appartenant à la communauté (comme jardin, conduite ou pâturage, par exemple).

Les observations du défenseur des droits de l’homme confirment qu’en raison du principe mentionné, les maisons et les terrains appartenant à des citoyens arméniens ont été contrôlés, y compris les certificats confirmant l’enregistrement des droits de propriété de l’État ont été délivrés à l’Arménie soviétique, l’Arménie indépendante par les organes compétents de différentes périodes de la République (comité du cadastre, etc. ))))

Outre le fait que les droits des gens ont été violés et privés de leurs biens, il y a aussi un état incertain, qui crée à son tour une atmosphère d’alarme et d’anxiété chez les civils.

La vie et la santé des colonies de frontière arméniennes, leur sécurité physique et leur intolérance mentale sont également menacées directement parce qu’il s’avère, par exemple, dans le cas de Shurnukh, le village a été divisé en parties ′′ Azerbaïdjan ′′ et ′′ Arménien ′′ et comme base pour diviser dans cette communauté La route interétatique. Mais la question est, d’un côté de la route, dans la partie ′′ arménienne ′′ [y compris les endroits où les enfants sont utilisés pour jouer] civils, et immédiatement de l’autre côté des forces armées azerbaïdjanaises.

Donc, la question des frontières de la RA est absolument inacceptable de la part des applications ou système GPS [définition globale] de Google (Google), qui risque également l’immunité et la sécurité des frontières et du pays de l’État arménien, dans la perspective de garantir les droits des personnes vivant dans notre pays et surtout des résidents frontaliers.

En outre, lors de la visite du personnel du Défenseur des droits de l’homme, plusieurs versions de cartes Google ont montré des résultats différents, y compris dans plusieurs cas représentant le village de Shurnukh sur le territoire de la République d’Arménie.

Lors de la visite d’aujourd’hui, il y a eu d’importantes réunions avec le maire de Goris, Vorota et Shurnukh, les dirigeants des établissements ruraux et d’autres organes communautaires, les résidents des communautés ainsi que les troupes frontalières En outre, les forces armées de la République démocratique du Congo ou les forces frontalières du NSS effectuent un service héroïque personnel, bien qu’il y ait souvent une surcharge injuste pour eux.

Des visites dans d’autres établissements de Syunik marz sont prévues dans les jours à venir, au cours desquels les études et observations professionnelles nécessaires seront réalisées. »

Krikor Amirzayan

· ·