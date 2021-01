Sud Radio aujourd’hui entre 13h et 14h : émission La culture dans tous ses états : spéciale Arménie avec Corinne Zarzavatdjian et Jean-Christophe Buisson

Aujourd’hui entre 13 h et 14 h Sud Radio a consacré une émission « spéciale Arménie » animée par André Bercoff et Céline Alonzo avec pour invités Corinne Zarzavadjian qui a écrit avec Richard Zarzavatdjian le livre « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » et Jean-François Buisson directeur-adjoint du Figaro-Magazine qui s’est rendu récemment par deux fois en Arménie et en Artsakh. Une émission de très grande qualité dans les interventions de Corinne Zarzavatdjian et Jean-François Buisson qui ont proposé aux auditeurs de Sud Radion de nombreuses facettes de l’Arménie, de l’Artsakh et des Arméniens de France. A écouter ci-dessous.

Krikor Amirzayan