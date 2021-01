Depuis la fin de la guerre, 47 834 réfugiés Arméniens sont retournés en Artsakh

Accompagnés de soldats de la paix et de la police militaire russes, 181 personnes qui avaient trouvé refuge en Arménie fuyant la guerre, sont retournées an Artsakh ce vendredi 8 janvier a indiqué le ministère russe de la Défense.

« Au total ce sont 47 834 Arméniens réfugiés en Arménie sont retournées en Artsakh » indique le communiqué du ministère russe de la Défense.

Rappelons que depuis le 10 novembre dernier près de 2 000 forces russes chargées du maintien de la paix au Haut-Karabagh sont déployés sous le commandement du général Rustam Mouradov. Par ailleurs plusieurs centaines de secouristes et médecins militaires russes sont présents en Artsakh afin d’apporter leur aide à la population civile arménienne.

Krikor Amirzayan