Le gouvernement encourage la consommation des produits « Made in Armenia »

Lors de la guerre en Artsakh le gouvernement arménien votait une loi interdisant pour 6 mois l’importation de produits de Turquie. Un fort mouvement de consommer les produits « made in Armenia » est né. Les citoyens arméniens étant encouragés à donner leur préférence pour la consommation de produits arméniens. La société arménienne « Cown Chimical » -comme son nom ne l’indique pas- prépare des produits chimiques et de synthèse utilisés dans les constructions ou la maison et qui remplace avantageusement les produits turcs. Le gouvernement arménien vient sur sa page de présenter cette société arménienne à l’attention des consommateurs arméniens. Dommage que le nom de « Crown Chimical » ne soit pas arménien…et que même son logo soit en lettre latines…Consommons arméniens mais dans oublier d’obliger les sociétés arméniennes à avoir des logos avec un minimum d’alphabet arménien…

Krikor Amirzayan

https://www.facebook.com/watch/?v=218952976495747&t=3